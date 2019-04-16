"Прямой" больше всех нарушил избирательное законодательство в эфире

У телеканала было зафиксировано 12 нарушений за март.

"Прямой" больше всех нарушил избирательное законодательство в эфире
Фото: nrada.gov.ua

На заседании 12 апреля рабочая группа Нацсовета по телевидению и радиовещанию по надзору за соблюдением СМИ избирательного законодательства, рассмотрела результаты мониторинга, проведенного в марте.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Обнаруженные нарушения традиционно касались обнародования результатов опроса общественного мнения. Больше всего несоблюдений требований части второй статьи 566 Закона "О выборах Президента Украины" было у телеканала "Прямой" - 12 случаев, а также у канала "ZIK" - 5 случаев. В частности, телеканалы нарушали избирательное законодательство, транслируя неполную информацию о соцопросах, заказные материалы под видом информационных, а также неравномерно предоставляя эфирное время для кандидатов.

Также подобные нарушения были замечены в эфире таких телеканалов: "4 канал", NewsOne и "UA: Перший DIGITAL" (по 2), "Макси-ТВ" и "1+1" (1 случай).

При этом отмечается, что телеканал ZIK исправил свои ошибки и сейчас является единственным телевещателем, который отмечает, как этого требует закон, что интерактивные опросы в студии не являются репрезентативными.

Размещение агитационных материалов в выпусках новостей и информационных передачах было зафиксировано в эфире телеканалов "Интер", "Украина", ICTV, "5 канал", "Прямой" и "ОБОП tv".

"Во время мониторинга также была зафиксирована очевидная поддержка отдельных кандидатов некоторыми СМИ и несбалансированность при освещении комментариев всех кандидатов на пост Президента Украины относительно событий, связанных с выборами. К пример, на "Интере" передачи про Ю.Бойко зафиксированы общим хронометражем более одного часа; на телеканале "Украина" 44 мин. были посвящены А.Вилкулу и 41 мин. - О.Ляшко", - говорится в сообщении.

"На "5 канале" с 13 по 19 марта были зафиксированы материалы с исключительно положительной оценкой деятельности Петра Порошенко, при том, что на канале распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов было непропорциональным", - сообщили в Нацсовете.

Напомним, в конце марта 2019 года Нацсовет заявил заявил о намерениях через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш" (он же "Макси-ТВ", ООО "Наша Прага") народного депутата Евгения Мураева. Такое решение связано с тем, что телеканал отказался исправлять нарушения, за которые в декабре 2018 года получил официальное предупреждение.

Повторная проверка 1 марта показала, что в эфире вещателя нет ни культурных программ, ни научно-просветительских, ни развлекательных, ни детских, ни фильмов.


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