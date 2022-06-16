"Давайте, вините простых людей": Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина

Война РоSSии с Украиной – это и противостояние на культурном фронте.

Как сообщает Politeka.net, телеведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов в прямом эфире "Вечір з Україною" разошлись во мнениях и едва не поссорились из-за роSSийской музыки, которая все еще не исчезла из всех украинских эфиров. Причиной конфликта между ведущими стали разные взгляды на ситуацию.

Ведущие перебивали друг друга, пытаясь всеми силами доказать свою точку зрения. Так, Алексей Суханов считает, что нужно было еще в 2014 году, когда аннексировали Крым, закрыть границы для роSSийских звезд.

"Если бы с 2014 года на границах не пропускали Киркоровых, Басковых и других россиян, этого бы не было. А между тем все их песни звучали на украинских радиостанциях, были в украинском эфире", - заметил Алексей.

На это Владимир Остапчук ему ответил, что в первую очередь виноваты сами украинцы, которые продолжали ходить на концерты роSSийских звезд, а нужно было их бойкотировать и показать, что им в Украине нет места.

При этом Суханов не согласился и заявил, что виновата тогдашняя власть, которая зарабатывала в рф и не закрывала границ для роSSийских звезд. "Давайте, вините простых людей", - возмущенно добавил Суханов.