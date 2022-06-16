"Давайте, вините простых людей": Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина

"Давайте, вините простых людей": Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина

Война РоSSии с Украиной – это и противостояние на культурном фронте.

Как сообщает Politeka.net, телеведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов в прямом эфире "Вечір з Україною" разошлись во мнениях и едва не поссорились из-за роSSийской музыки, которая все еще не исчезла из всех украинских эфиров. Причиной конфликта между ведущими стали разные взгляды на ситуацию.

Ведущие перебивали друг друга, пытаясь всеми силами доказать свою точку зрения. Так, Алексей Суханов считает, что нужно было еще в 2014 году, когда аннексировали Крым, закрыть границы для роSSийских звезд.

"Если бы с 2014 года на границах не пропускали Киркоровых, Басковых и других россиян, этого бы не было. А между тем все их песни звучали на украинских радиостанциях, были в украинском эфире", - заметил Алексей.

На это Владимир Остапчук ему ответил, что в первую очередь виноваты сами украинцы, которые продолжали ходить на концерты роSSийских звезд, а нужно было их бойкотировать и показать, что им в Украине нет места.

При этом Суханов не согласился и заявил, что виновата тогдашняя власть, которая зарабатывала в рф и не закрывала границ для роSSийских звезд. "Давайте, вините простых людей", - возмущенно добавил Суханов.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
"Давайте официально это объявим": НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине"Давайте официально это объявим": НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине
В эфире телемарафона царит «Слуга народа» — анализ эфировВ эфире телемарафона царит «Слуга народа» — анализ эфиров
Der Spiegel: Правительство Германии избегает слов о победе Украины в войне, на то есть причинаDer Spiegel: Правительство Германии избегает слов о победе Украины в войне, на то есть причина
«Извините…»: Виталий Ким вышел на связь после собственных «похорон», что произошло«Извините…»: Виталий Ким вышел на связь после собственных «похорон», что произошло
После захвата Мариуполя Азову грозит полное вымирание: названа страшная причинаПосле захвата Мариуполя Азову грозит полное вымирание: названа страшная причина
Ворвались с оружием: в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причинаВорвались с оружием: в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина
Причина – Путин: США поддержали заявки на вступление в НАТО Финляндии и ШвецииПричина – Путин: США поддержали заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции
В суд направили первый обвинительный акт в отношении роSSийского генерала — Офис генпрокурораВ суд направили первый обвинительный акт в отношении роSSийского генерала — Офис генпрокурора
Оккупанты в ужасе отказываются от наступления на Харьковщину, стала известна причина: "Держат вообще жестко..."Оккупанты в ужасе отказываются от наступления на Харьковщину, стала известна причина: "Держат вообще жестко..."
"Сердце украинского Донбасса": ожесточенное сражение за Мариуполь будет продолжаться по трем причинам"Сердце украинского Донбасса": ожесточенное сражение за Мариуполь будет продолжаться по трем причинам
Последние новости
Подгружаем последние новости