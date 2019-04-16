Экс-нардеп Крючков задержан в аэропорту "Борисполь"

Фигуранта по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго" экстрадировали из Германии.

Экс-нардеп Крючков задержан в аэропорту "Борисполь"
?Дмитрий Крючков
Фото: rada.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего депутата Верховной Рады, экс-главу правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"15 апреля 2019 года председателя правления ЧАО "ХК "Энергомережа", подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн гривен, экстрадировали из Германии в Украину. Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать Крючкову меру пресечения.

Детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерены настаивать на аресте подозреваемого с альтернативой залога в размере 346,22 млн гривен.

Ранее Земельный суд Баварии утвердил заявление Крючкова об отказе от статуса политического беженца и от консульской помощи Германии.

Напомним, весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек. Миноритарный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Суркисам и Константину Григоришину.

Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.


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