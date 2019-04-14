Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился

Кандидат в президенты пригоден к военной службе, но не служил.

?Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
Фото: Ukrainian foto

Во время мобилизации 2014-2015 годов Министерство обороны отправило артисту Владимиру Зеленскому, ныне баллотирующемуся в президенты Украины, четыре повестки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, которое обнародовал советник министра обороны Юрий Бирюков в фейсбуке.

"Гражданин Зеленский В.О. находится на воинском учете военнообязанных... с 22.12.2008 года и по теперешнее время, воинское звание - солдат, военно-учетная специальность - деловод деловодства. Пригоден к военной службе. Военную службу в ВС Украины не проходил. Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.О. отправляли повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.О. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", - сказано в документе.

Напомним, в 2014-2015 году в Украине провели шесть волн мобилизации на военную службу в связи с роSSийской агрессией на Донбассе.

Последние мобилизованные покинули зону АТО осенью 2016 года, на фронте теперь остаются только контрактники.


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