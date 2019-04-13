Минобороны утвердило новую медаль за ранение

Эта медаль станет первой в системе ведомственных наград Минобороны.

Минобороны утвердило новую медаль за ранение
Медаль "За жертву крови в боях за свободу Украины"
Фото: facebook.com/gursmz

Министерство обороны планирует награждать медалью за ранение. Название новой награды – медаль "За жертву крови в боях за свободу Украины". Об этом сообщили в ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Медаль "За жертву крови в боях за свободу Украины"
Фото: facebook.com/gursmz
Медаль "За жертву крови в боях за свободу Украины"

 

"Количество ранений и степени их тяжести будут определяться веточками, крепящимися на ленте медали и планке. Легкие ранения будут обозначены белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой", - говорится в сообщении.

При этом на медальной ленте могут быть расположены максимум три веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение.

Отмечается, что эта медаль станет первой в новой системе ведомственных наград Минобороны.

Награждение медалью будет утверждать лично министр обороны или назначенное им лицо - в том числе, и начальник военного комиссариата.

В ведомстве также подчеркнули, что все медали номерные - для четкого контроля, исключения подделок и незаконного использования.

Ранее Порошенко учредил знаки отличия "За участие в АТО" для военных и волонтеров.


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