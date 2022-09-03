П'ять вбивств та медаль "За відвагу": ЗСУ знищили ватажка російської банди душогубів

У Росії ватажок банди, засуджений на 25 років за вбивства, посмертно отримав від кремлівського диктатора Путіна медаль "За відвагу". Душогуба нагородили "за участь у війні в Україні", інформує Апостроф.

Про це повідомив The Insider.

У розпорядженні редакції було свідоцтво та довідка про смерть бойовика. Непаратова вбили 5 серпня 2022 року в Бахмуті на Донеччині. Причиною смерті вказується "вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови".

Іван Непаратов 1988 року народження був ватажком банди підмосковних грабіжників. У 2013 році його та членів його ОЗУ визнали винними у п'яти вбивствах (серед них жінка), трьох розбійних нападах, здирництві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах. За все це він мав відсидіти 25 років, але його випустили через 12 років. Після цього він у 2022 році вирішив вбивати українців у лавах російської армії. Російське командування любить вербувати зеків, але вони швидко повертаються додому як "груз-200".

Внаслідок цього душогуба посмертно нагородили медаллю "За відвагу" за підписом російського президента. Крім того, вбивцю нагородили медаллю та орденами "За кров та хоробрість" з боку керівництва тимчасово окупованих територій України. Яка країна – такі й герої.


Інна Погрібна, Апостроф





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