Франция и Германия согласились на встречу в "нормандском формате" после выборов в Украине, - Порошенко
Предположительно, встреча состоится во Франции.
Лидеры Германии и Франции согласились провести встречу в "нормандском формате" после завершения президентских выборов в Украине.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Интер".
"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания - мы убеждены, что открывается окно возможностей - будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата"", - заявил Петр Порошенко по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, сегодня, 12 апреля, Петр Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Вечером глава Украинского государства провел встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.
По результатам встречи с Ангелой Меркель Порошенко анонсировал режим прекращения огня в зоне ООС с 18 апреля.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.04.2019 13:15
13.04.2019 14:01