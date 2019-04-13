Франция и Германия согласились на встречу в "нормандском формате" после выборов в Украине, - Порошенко

Лидеры Германии и Франции согласились провести встречу в "нормандском формате" после завершения президентских выборов в Украине.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Интер".

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания - мы убеждены, что открывается окно возможностей - будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата"", - заявил Петр Порошенко по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, сегодня, 12 апреля, Петр Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Вечером глава Украинского государства провел встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

По результатам встречи с Ангелой Меркель Порошенко анонсировал режим прекращения огня в зоне ООС с 18 апреля.