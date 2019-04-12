Яценюк: Путин отрабатывает базовый конфликт с демократией в мире

Планы президента РФ неизменны, считает лидер "Народного фронта".

Яценюк: Путин отрабатывает базовый конфликт с демократией в мире
Фото: nfront.org.ua

"Любые попытки найти переговорную площадку с Россией и Путиным, чтобы он прекратил войну, является химерой, если такие попытки не поддержаны очень жестким давлением". Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк во время 12-го Киевского форума 11 апреля.

Он подчеркнул, что война в Украине продолжается: "Люди пытаются вытолкнуть из своего сознания, найти быстрое решение проблемы. И это естественно, их можно понять. Но реальность совсем другая. Война не завершена. И планы Путина неизменны".

"Если кто-то думает, что Путин является тем человеком, который желает мира и хочет прекратить войну, - это нонсенс. Путин - тот человек, который провоцирует конфликты по всему миру. Он отрабатывает основной, базовый конфликт не только с Западом, но и с демократией в мире, в Украине", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Остановка Путина и восстановления территориальной целостности Украины - это задача и для нашего государства, и для всего западного мира, - подчеркнул лидер "Народного фронта". - Нам не хватает решимости. Я хочу об этом заявить. Любые попытки найти переговорную площадку с Путиным и Россией по поводу того, чтобы он прекратил войну, является химерой, если такие попытки не поддержаны очень конкретными мерами и методами, очень жестким давлением".

В частности, отметил он, необходимы эффективные санкции. Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас эффективность введенного механизма санкций "далек от совершенства".

По мнению Арсения Яценюка, необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами и, в том числе - отказ от строительства "Северного потока-2".

Важно также внедрение жестких финансовых санкций: "Речь идет о блокировании счетов, блокировке технологий и компаний. И о введении персональных санкций не только против компаний, а против высшего руководства РоSSийской Федерации. Только это их может отрезвить".

Арсений Яценюк также отметил необходимость борьбы с информационной пропагандой: "Свобода слова - это не свобода роSSийской лжи. Свобода слова - это не свобода телеканала "Russia Today". Свобода слова - это большое достижение знать правду. Это возможность в противовес любого фейка, который сегодня распространяется в мире, сказать правдивую и достоверную информацию".

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что мирный процесс требует новой повестки дня: "Необходимо признать низкую эффективность Минского процесса. Да, на начальном этапе Минский процесс по крайней мере уменьшил количество обстрелов и остановил широкомасштабную агрессию. Но в этой форме, в которой он существует сегодня, а тем более в роSSийской интерпретации - Минский процесс требует не просто доработки, а новой повестки дня и новых подходов ".

Арсений Яценюк подчеркнул, что РоSSия должна понести и финансовую ответственность за оккупацию и агрессию против Украины: "Украина сегодня требует возмещения убытков, причиненных роSSийской агрессией, а завтра Украина будет требовать компенсации за незаконный захват Донецка, Луганска и Крым. Ведь нам необходимо восстанавливать и Донецк, и Луганск, и Автономную Республику Крым".

Он подчеркнул, что вопрос возвращения Донецка и Луганска и возвращения Автономной Республики Крым нельзя разделять: "Это не более, чем дипломатическая игра. Для украинцев это равнозначный вопрос. Это наше государство, это наша территория".

"Поэтому на повестке дня любого мирного процесса по восстановлению территориальной целостности Украины стоит три вопроса. РоSSия и Путин, верните Донецк, верните Луганск, верните Крым и заберите свои войска с нашей украинской территории", - подчеркнул Арсений Яценюк.


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