В ОРДЛО въехали 14 грузовиков "Красного креста" с гуманитарными грузами

Жителям Донбасса направили продуктовые наборы, лекарства, строительные и сельскохозяйственные материалы.

В ОРДЛО въехали 14 грузовиков "Красного креста" с гуманитарными грузами
Фото: Макс Требухов

14 грузовиков от Международного комитета Красного Креста проследовали в четверг утром через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную властям Украины часть Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения", - сказано в сводке ГПСУ.

Напомним, с начала 2019 года не сообщалось ни об одном "гуманитарном конвое" для жителей ОРДЛО со стороны РоSSии. С начала оккупации Донбассе РФ направила в Донецкую и Луганскую область в общей сложности не менее 84 "гуманитарных конвоев", главным образом в 2015-2016 годах.

83-й роSSийский "гумконвой" прибыл на Донбасс в конце ноября прошлого года. РоSSийская сторона заявляла, что в нем находилось более 400 тонн детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов. В октябрьском "гумконвое" ОБСЕ обнаружила военные машины.

РоSSия не позволяет наблюдательной миссии проверять поставляемую в ОРДЛО "гумпомощь" или следить за ее разгрузкой. Под видом "гумконвоев" РФ ввозит товары для боевиков.


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