Возле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с РоSSии

Участники акции призвали усилить давление по освобождению политзаключенных.

Фото: Макс Требухов

Возле посольства Германии в Киеве утром 11 апреля прошел пикет против снятия санкций с РоSSии.

Как сообщает корреспондент LB.ua, акцию организовало Объединение родственников политзаключенных Кремля.

Главное требование пикетчиков - прекратить попытки Германии ослабить санкционное давление на РоSSию и сделать больше для освобождения украинцев, взятых Россией в заложники. Речь идет по меньшей мере о 97 политзаключенных в РоSSии и оккупированном ею Крыму, 120 военных и гражданских заложников на оккупированном Донбассе и 24 военнопленных моряках.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции принесли плакаты со словами "Не продавайте наших родных РоSSии", "Nord Stream 2 строим - украинцев пытаем", "Свободу заложникам Кремля!"

Напомним, что Германия - главный лоббист строительства газопровода "Северный поток - 2" в Европе. Против него выступает Украина и другие страны Восточной Европы.