Возле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с РоSSии
Участники акции призвали усилить давление по освобождению политзаключенных.
Возле посольства Германии в Киеве утром 11 апреля прошел пикет против снятия санкций с РоSSии.
Как сообщает корреспондент LB.ua, акцию организовало Объединение родственников политзаключенных Кремля.
Главное требование пикетчиков - прекратить попытки Германии ослабить санкционное давление на РоSSию и сделать больше для освобождения украинцев, взятых Россией в заложники. Речь идет по меньшей мере о 97 политзаключенных в РоSSии и оккупированном ею Крыму, 120 военных и гражданских заложников на оккупированном Донбассе и 24 военнопленных моряках.
Участники акции принесли плакаты со словами "Не продавайте наших родных РоSSии", "Nord Stream 2 строим - украинцев пытаем", "Свободу заложникам Кремля!"
Напомним, что Германия - главный лоббист строительства газопровода "Северный поток - 2" в Европе. Против него выступает Украина и другие страны Восточной Европы.
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