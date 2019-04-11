Возле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с РоSSии

Участники акции призвали усилить давление по освобождению политзаключенных.

Фото: Макс Требухов

Возле посольства Германии в Киеве утром 11 апреля прошел пикет против снятия санкций с РоSSии.

Как сообщает корреспондент LB.ua, акцию организовало Объединение родственников политзаключенных Кремля.

Главное требование пикетчиков - прекратить попытки Германии ослабить санкционное давление на РоSSию и сделать больше для освобождения украинцев, взятых Россией в заложники. Речь идет по меньшей мере о 97 политзаключенных в РоSSии и оккупированном ею Крыму, 120 военных и гражданских заложников на оккупированном Донбассе и 24 военнопленных моряках.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Участники акции принесли плакаты со словами "Не продавайте наших родных РоSSии", "Nord Stream 2 строим - украинцев пытаем", "Свободу заложникам Кремля!"

Напомним, что Германия - главный лоббист строительства газопровода "Северный поток - 2" в Европе. Против него выступает Украина и другие страны Восточной Европы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Правнук Муссолини будет участвовать в выборах в ЕвропарламентПравнук Муссолини будет участвовать в выборах в Европарламент
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗОВоеннопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Суд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против ЗеленскогоСуд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против Зеленского
Насиров повторно подал миллионный иск против врача, свитедельствовавшего о симуляции экс-главы ГФСНасиров повторно подал миллионный иск против врача, свитедельствовавшего о симуляции экс-главы ГФС
В ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSииВ ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSии
В РоSSии возбудили дело против литовских судей за приговор экс-министру обороны СССР ЯзовуВ РоSSии возбудили дело против литовских судей за приговор экс-министру обороны СССР Язову
Шесть кандидатов в президенты Мадагаскара получали деньги от РоSSииШесть кандидатов в президенты Мадагаскара получали деньги от РоSSии
Германия добивается снятия санкций с РоSSии в Совете Европы - "Европравда"Германия добивается снятия санкций с РоSSии в Совете Европы - "Европравда"
ФБР ведет расследование против Коломойского, - СМИФБР ведет расследование против Коломойского, - СМИ
Раненного на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в КиевеРаненного на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в Киеве
Глава МИД Германии выступил за сохранение "нормандского формата"Глава МИД Германии выступил за сохранение "нормандского формата"
В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностьюВ Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью
Последние новости
Подгружаем последние новости