Трамп назвал "роSSийское" расследование попыткой переворота
В итоговом отчете спецпрокурора Мюллера указывается на отсутствие сговора.
Дональд Трамп заявил, что расследование относительно вмешательства РоSSии в президентские выборы в США и возможного сговора его кампании с Кремлем было попыткой государственного переворота.
Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщает Укринформ.
"Это было незаконное расследование, оно было инициировано незаконно, и все что было в нем, было искажено", - отметил Трамп.
Он добавил, что в процессе были замешаны "грязные копы", назвав фамилии бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, которых Трамп уволил с должностей.
"Это было попыткой переворота, попыткой свергнуть президента. Мы их победили", - заявил глава Белого дома.
Он назвал действия правоохранительных органов, которые инициировали расследование, противоречащими Конституции США.
"То, что они сделали, было позорным. То, что они сделали, было ужасным. Это - против нашей Конституции", - подчеркнул президент.
Он напомнил, что в итоговом отчете Мюллера указывается на отсутствие сговора.
Трамп при этом выразил надежду, что генеральный прокурор Уильям Барр установит все, что привело к началу этого расследования, которое он в очередной раз назвал "охотой на ведьм".
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер действительно не нашел доказательств сговора Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года. Однако сами обвинения в роSSийском вмешательстве в выборы в его отчете были подтверждены.
В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства РоSSии в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.04.2019 11:03
11.04.2019 11:06