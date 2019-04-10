Кремль отреагировал на скандальные билборды с Порошенко и Путиным

Пресс-секретарь президента РоSSийской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к использованию в своей предвыборной агитации президентом Петром Порошенко фотографию Владимира Путина.

Об этом он сказал журналистам, комментируя предвыборную рекламу действующего главы государства в Украине, передает роSSийское агентство ТАСС.

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - сказал представитель Кремля.