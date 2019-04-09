В Украину приедут 150 американских элитных военных для тренировки ВСУ

Тренировки будут проходить в Яворовском центре боевой подготовки.

В Украину приедут 150 американских элитных военных для тренировки ВСУ
Фото: flickr/ministryofdefenceua

В ближайшие дни в Украину прибудет более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США для тренировки украинских военных в Яворовском центре боевой подготовки во Львовской области, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице Facebook.

"Клекочущие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал он.

Украинский посол также написал, что недавно поговорил с начальником штаба армии США Марком Милли о важности военного стратегического партнерства Украины и США. Чалый отметил, что Милли был предложен Дональдом Трампом на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. "Убедился - этот боевой генерал слов на ветер не бросает", - добавил посол Украины в США.

Напомним, 6 марта президент Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в Украину. Согласно документу, предлагается пустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений ВСУ, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".


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