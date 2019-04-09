У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в WADA

Сомневающимся посоветовали обращаться "в соответствующие органы".

У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в WADA
Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы. Так ответили в его штабе на предложение боксера Владимира Кличко пройти независимую экспертизу во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Об этом во время брифинга заявил представитель штаба Зеленского, передает ZIK.

"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурами. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы - пусть они выясняют", - сказал он.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.

Штаб Порошенко заявил, что Зеленский сдал анализы понарошку, а не всерьез.

В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.

8 апреля страница клиники Eurolab, где сдавал анализ крови кандидат в президенты Владимир Зеленский, перестала быть доступной для просмотра в Фейсбуке.

Петр Порошенко заявил о готовности пройти тестирование в WADA и акцентировал подчеркиваю на праве граждан Украины иметь 100%-ные гарантии, что будущий президент и будущий Верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков".


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