У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в WADA
Сомневающимся посоветовали обращаться "в соответствующие органы".
Кандидат в президенты Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы. Так ответили в его штабе на предложение боксера Владимира Кличко пройти независимую экспертизу во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Об этом во время брифинга заявил представитель штаба Зеленского, передает ZIK.
"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурами. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы - пусть они выясняют", - сказал он.
Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр.
5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.
Штаб Порошенко заявил, что Зеленский сдал анализы понарошку, а не всерьез.
В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.
8 апреля страница клиники Eurolab, где сдавал анализ крови кандидат в президенты Владимир Зеленский, перестала быть доступной для просмотра в Фейсбуке.
Петр Порошенко заявил о готовности пройти тестирование в WADA и акцентировал подчеркиваю на праве граждан Украины иметь 100%-ные гарантии, что будущий президент и будущий Верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков".
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09.04.2019 04:23