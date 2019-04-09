Замглавы Херсонской ОГА подал в отставку
Рыщук решил уйти вслед за Гордеевым.
Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке.
Об этом Рыщук сообщил в фейсбуке.
По словам зампредседателя Херсонской ОГА, он решил уйти с должности вслед за главой администрации Андреем Гордеевым.
"Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - заявил Рыщук.
Рыщук заявил, что продолжит работать депутатом областного совета. Он назвал акцию с требованием найти и наказать убийц херсонской активистки Катерины Гандзюк "Кто заказал Катю Гандзюк" "проплаченным брендом" и выразил уверенность, что "рано или поздно" "настоящий заказчик" будет найден.
Напомним, 28 января Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.
В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.
Тогда же Рыщук был отстранен от исполнения служебных обязанностей по собственному заявлению.
Также добровольно он согласился пройти проверку на полиграфе.
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