Замглавы Херсонской ОГА подал в отставку

Рыщук решил уйти вслед за Гордеевым.

Замглавы Херсонской ОГА подал в отставку
Евгений Рыщук

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке.

Об этом Рыщук сообщил в фейсбуке.

По словам зампредседателя Херсонской ОГА, он решил уйти с должности вслед за главой администрации Андреем Гордеевым.

"Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - заявил Рыщук.

Рыщук заявил, что продолжит работать депутатом областного совета. Он назвал акцию с требованием найти и наказать убийц херсонской активистки Катерины Гандзюк "Кто заказал Катю Гандзюк" "проплаченным брендом" и выразил уверенность, что "рано или поздно" "настоящий заказчик" будет найден.

Напомним, 28 января Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.

В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.

Тогда же Рыщук был отстранен от исполнения служебных обязанностей по собственному заявлению.

Также добровольно он согласился пройти проверку на полиграфе.


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