Единый законопроект о незаконном обогащении представят через 2-3 недели

Рабочая группа, созданная на базе комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, завершит подготовку законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение в течение 2-3 недель. Сообщил глава этого комитета Андрей Кожемякин (фракция "Батькивщина"), сообщили в "Интерфакс-Украина".

"Группа работает. Мы уже наработали на 70% предложений к проекту относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение. Мы будем докладывать об этом через 2-3 недели, уже будем иметь результат", - сказал он на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины в понедельник в Киеве .

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.

28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект (№10110) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение.

После этого в Верховную Раду внесли более десятка законопроектов с другой формулировкой.

В марте 2019 года США и ЕС попросили отложить всезаконопроекты о незаконном обогащении, поскольку считают, что они несовершенны.

20 марта 2019 года в Раде решили разработать единый законопроект о незаконном обогащении. Комитет проголосовал за создание единой рабочей группы, чтобы наработать приемлемую для Верховной Рады формулировку о незаконном обогащении. Представительница президента в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что если будут поданы все 13 альтернативных законопроектов, это может поспособствовать размыву голосов за законопроект. К работе этой группы привлекли авторов предыдущих законопроектов, а также украинских и международных экспертов.