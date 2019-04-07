Партия, победившая на выборах в Эстонии, не вошла в новую парламентскую коалицию

Большинство в 57 голосов получат Центристская партия, Консервативная партия и "Родина".

Партия, победившая на выборах в Эстонии, не вошла в новую парламентскую коалицию
Парламент Эстонии - Рийгикогу

Три эстонские партии договорились о создании коалиции - Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Isamaa ( "Родина"). Либеральная Партия реформ, набравшая на выборах наибольшее количество голосов, сможет сформировать правительство, но не вошла в парламентское большинство.

Об этом сообщает местное издание ERR.

После объявления о создании коалиции политсилы опубликовали коалиционный договор.

Каждая партия уже определила по пять кандидатур на министерские должности. Возглавит правительство лидер Центра экс-премьер Юри Ратас, который с ноября 2016 занимал руководящую должность в стране.

Коалиция получит 57 мест в парламенте, где будет 101 депутат, но президент Эстонии сначала должен формально поставить задачу трем партиям сформировать правительство. Вчера президент страны Керсти Кальюлайд поручила главе либеральной Партии реформ сформировать правительство.

В парламент Эстонии попали только пять партий.


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