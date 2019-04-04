В США будут сотрудничать с любым президентом Украины, – Волкер

По его словам, за последние 2 года Украина сделала больше, чем за предыдущие 25.

В США будут сотрудничать с любым президентом Украины, – Волкер
Курт Волкер
Фото: inforesist

США будут сотрудничать с любым президентом Украины, вне зависимости от того, кто именно победит на выборах во втором туре. Об этом сказал спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии "Громадському".

"Мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди", - отметил Волкер.

Он сказал, что в США не стоит на стороне ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи в комментарии "Громадському" добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока РоSSия "не выйдет из незаконно захваченных территорий Украины".

"Это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет", - сказал Мерфи.

Напомним, 3 апреля 2019 года в Сенате США предложили новые санкции против РоSSии. Законопроектом предусмотрены ограничительные меры в банковском секторе, сферах энергетики и оборонной промышленности.

В феврале 2019 года Курт Волкер представил общественности сайт "Противодействие роSSийской агрессии в Украине" - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние роSSийской агрессии в Украине.


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