В курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНР

У китаянки было при себе четыре телефона, ноутбук, жесткий диск и флешка с вредоносным ПО.

В курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНР
Фото: washingtonpost

На курорте Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 30 марта задержали женщину по имени Юцзин Чжан, незаконно проникшую на территорию поместья, сообщает Washington Post.

Изначально китаянка проникла на территорию, убедив охрану, что собирается посетить бассейн. Один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов клуба. Агенты секретной службы арестовали женщину уже после того, как она миновала несколько уровней безопасности и получила доступ к зоне приема на курорте президента Трампа.

По словам Юцзин Чжан, она прибыла в поместье для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Она показала сотруднику безопасности якобы приглашение на событие, но он не смог его прочитать, поскольку все было написано на китайском языке.

Во время задержания и обыска у китаянки обнаружили два паспорта, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск и флэш-накопитель, на котором хранились вредоносные программы.

Во время допроса женщина сообщила, что она отправилась из Шанхая во Флориду по просьбе своего китайского друга Чарльза, чтобы присутствовать на мероприятии под эгидой ООН и "попытаться поговорить с членом семьи президента о китайских и американских внешнеэкономических отношениях". По ее словам, она общалась с Чарльзом только через популярный в Китае мессенджер WeChat.

Отмечается, что изначально Юцзин Чжан вела себя так, будто не понимает по-английски, но во время интервью с агентами она "продемонстрировала подробное знание и способность разговаривать и понимать даже тонкие нюансы английского языка".

По информации CNN, женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом. 8 апреля она должна предстать в суде.

В Washington Post пишут, что Дональд Трамп, находившийся 30 марта во Флориде, не был в поместье на тот момент.


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