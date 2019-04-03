Суд обязал Мангера носить электронный браслет

Взять подозреваемого под стражу, как ходатайствовала прокуратура, суд отказался.

Суд обязал Мангера носить электронный браслет
Владислав Мангер с адвокатами Дмитрием Ильченко и Константином Глобой
Фото: LB.ua

Шевченковский районный суд киева обязал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Решение было принято на заседании суда, которое началось днем во вторник, 2 апреля, и завершилось около часу ночи сегодня, 3 апреля, сообщает "Громадське".

Срок действия меры пресечения - 60 дней, до 1 июня. Мангер также обязан появляться в органы следствия по первому требованию, не отлучаться из Херсона без разрешения следователя или прокурора.

В то же время, суд отказал в ходатайстве прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Владислав Мангер, в свою очередь, заявил, что не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать.

Ранее из процесса по избранию меры пресечения Мангеру удалили адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую, потому что она является потерпевшей по другому делу.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 11 февраля 2019 года обвинение в организации убийства объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн., чиновник вышел под залог и заявил, что будет сотрудничать со следствием.


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