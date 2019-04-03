Адвоката семьи Гандзюк суд удалил из процесса в отношении Мангера

Адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую суд удалил из процесса об избрании меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых.

"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение - начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные залезают в дом, за кем-то следят неизвестные...), собственно за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - написала она в фейсбуке.

По словам Марины, после этого Закревская подала соответствующее заявление в СБУ .

"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую с этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - добавила Хромых.

Она отметила, что фактически теперь Закревская лишена голоса в судебном процессе, а выступать на нем могут только прокуроры.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк. Мангер не задержан и находится на свободе, он также отрицает свою причастность.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля за него внесли залог, после чего Мангер покинул изолятор и заявил, что будет сотрудничать со следствием.