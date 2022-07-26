Вбивство адвоката ГРУшників: Суд виніс вирок вбивцям Юрія Грабовського

Проголошення тексту вироку тривало п’ять годин

Вбивство адвоката ГРУшників: Суд виніс вирок вбивцям Юрія Грабовського
Суд оголосив вирок вбивцям Юрія Грабовського
© ТАСС

Шевченківський районний суд м. Києва постановив обвинувальний вирок у справі про вбивство відомого адвоката Юрія Грабовського, який захищав одного з ГРУшників – Олександра Алєксандрова.

«Вирок був проголошений 25 липня в судовому засіданні, проголошення тексту тривало 5 годин», - повідомляє Національна асоціація адвокатів України з посиланням на адвоката Ольги Грабовської, Сергія Вилкова.

Один з обвинувачених отримав довічне ув’язнення, другий – на термін 15 років.

Судова справа слухалася майже сім років.

Нагадаємо, 10 березня 2016 року Грабовський повідомив, що він залишив територію України начебто через небезпеку, яка йому загрожувала, після чого зник. Вже 20 березня в Одесі було затримано підозрюваного в організації зникнення адвоката. За декілька днів, 25 березня, було знайдено тіло Грабовського.


Артем Руденко, ZN.ua





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