Обработаны более 95% протоколов: Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,94%

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:00 обработала более 95% протоколов в электронном виде.

Результаты, как и прежде, свидетельствуют о прохождении во второй тур актера Владимира Зеленского, за которого проголосовали не меньше 5,41 млн человек (30,23%) и действующего президента Петра Порошенко, за него проголосовали уже 2,85 млн человек (15,94%).

Далее идут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (2,4 млн голосов, 13,4%), представитель пророSSийской партии "За жизнь" Юрий Бойко (2,07 млн голосов, 11,58%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (1,25 млн голосов, 6,96%), бывший глава СБУ Игорь Смешко (1,08 млн голосов, 6,02%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (980 тысяч голосов, 5,47%), лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (749 тысяч голосов, 4,18%), единый кандидат от националистов Руслан Кошулинский (294 тысяч голосов, 1,64%), народный депутат Юрий Тимошенко (111 тысяч голосов, 0,62%).

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.