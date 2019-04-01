Глава МИД Германии опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета

Маас застрял во второй раз за последние два месяца.

Глава МИД Германии опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Новая неисправность самолета правительства ФРГ заставила немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса изменить свои планы во время визита в Нью-Йорк в понедельник, 1 апреля. Во время посадки у воздушного судна А340 "Конрад Аденауэр" производства европейского концерна Airbus лопнуло одно из колес шасси, сообщает DW.

В связи с этим немецкая делегация пропустила ряд встреч в штаб-квартире Организации объединенных наций, посвященных тому, что с 1 апреля Германия на месяц возглавила Совет безопасности ООН. Так, совместное выступление с французским министром иностранных дел Жаном-Ивом Ле Дрианом пришлось перенести.

Маас пропустил также консультации представителей Совбеза ООН и других заинтересованных сторон по защите работников гуманитарных миссий.

Время ожидания на борту самолета министр использовал для общения с представителями пресс-пула, путешествовавших вместе с ним. Оставить самолет представители немецкой делегации смогли только через час после посадки.

Авария произошла несмотря на то, что воздушное судно совсем недавно проходило основательный технический осмотр. Именно поломка "Конрада Аденауэра" стала причиной того, что канцлер ФРГ Ангела Меркель была вынуждена лететь на саммит Большой двадцатки в аргентинском Буэнос-Айресе рейсовым самолетом и серьезно опоздала на его открытие.

28 февраля Маас из-за технической неисправности правительственного самолета не смог вылететь из столицы Мали Бамако. Тогда забирать немецкую делегацию из африканской страны пришлось другим правительственным самолетом А340 "Теодор Гойс". А в январе, например, из-за проблемы с самолетом отложили вылет немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из Эфиопии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львовской области глава избирательной комиссии ошибочно испортила 180 бюллетенейВо Львовской области глава избирательной комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней
Из-за обстрела боевиков ранение получил житель ВерхнеторецкогоИз-за обстрела боевиков ранение получил житель Верхнеторецкого
Украина призвала ПАСЕ прекратить попытки вернуть делегацию РоSSии из-за репрессий в КрымуУкраина призвала ПАСЕ прекратить попытки вернуть делегацию РоSSии из-за репрессий в Крыму
Луценко пообещал открыть производство из-за поездки Бойко и Медведчука в РФЛуценко пообещал открыть производство из-за поездки Бойко и Медведчука в РФ
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с квартиройМинистр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с квартирой
В центр Киева стянули 1500 полицейских из-за очередной акции "Нацкорпуса"В центр Киева стянули 1500 полицейских из-за очередной акции "Нацкорпуса"
Глава РГА в Ровенской области задержан при получении 20 тыс. гривен взяткиГлава РГА в Ровенской области задержан при получении 20 тыс. гривен взятки
ГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве ГандзюкГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк
В Николаевской области найден застреленным глава поселкового советаВ Николаевской области найден застреленным глава поселкового совета
Последние новости
Подгружаем последние новости