Обработаны 90% протоколов: Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,98%

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 18:35 обработала более 90% протоколов в электронном виде.

Результаты, как и прежде, свидетельствуют о прохождении во второй тур актера Владимира Зеленского, за которого проголосовали не меньше 5,10 млн человек (30,26%) и действующего президента Петра Порошенко, за него проголосовали уже 2,70 млн человек (15,98%).