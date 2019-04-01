Обработаны 90% протоколов: Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,98%

Тимошенко - треться с 13,36% голосов.

Обработаны 90% протоколов: Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,98%
Фото: РБК

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 18:35 обработала более 90% протоколов в электронном виде.

Результаты, как и прежде, свидетельствуют о прохождении во второй тур актера Владимира Зеленского, за которого проголосовали не меньше 5,10 млн человек (30,26%) и действующего президента Петра Порошенко, за него проголосовали уже 2,70 млн человек (15,98%).

Далее идут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (2,25 млн голосов, 13,36%), представитель пророSSийской партии "За жизнь" Юрий Бойко (1,95 млн голосов, 11,54%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (1,18 млн голосов, 7,00%), бывший глава СБУ Игорь Смешко (1,01 млн голосов, 5,97%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (917 тысяч голосов, 5,44%), лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (715 тысяч голосов, 4,24%), единый кандидат от националистов Руслан Кошулинский (279 тысяч голосов, 1,65%), народный депутат Юрий Тимошенко (105 тысяч голосов, 0,62%).


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