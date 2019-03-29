Американский штат Луизиана признал Голодомор геноцидом украинского народа

Подобные прокламации выдали уже более 20 штатов.

Американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Вслед за более двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию по празднованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Специальная прокламация в частности ссылается на ранее принятое законодательство США по признанию Голодомора геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 Нижняя палата Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа. 3 октября аналогичную резолюцию принял Сенат.


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