В СНБО заявили об угрозе имитации подрыва автобуса Билецкого

Пока неизвестно, где именно может произойти данная провокация и кто является ее организатором.

Неизвестные могут предпринять попытки спровоцировать хаос в Украине тем, что сымитируют подрыв автобуса лидера политической партии "Национальный корпус" (ранее - полк "Азов"), депутата Верховной Рады Андрея Билецкого.

Об этом рассказал замсекретарь СНБО Сергей Кривонос, передает телеканал NEWSONE.

"Есть проверенная информация, что есть попытки прибегнуть к провокациям и подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывать ситуацию в стране", - заявил Кривонос.

Согласно его данным, существует информация только про факт попыток подрыва.

"Главное сейчас - не допустить провокаций внутри страны. Потому что они могут дать ход общим обвинениям и расшатыванию ситуации", - подытожил Кривонос.

Пока неизвестно, где именно может произойти данная провокация и кто является ее организатором.

Напомним, 11 марта Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения". Заказчиками он назвал Президента Порошенко, исполнителями - сотрудника СБУ Виктора Кононенко, а также представителей криминалитета.

Заявление сделано после событий в Черкассах, где представители "Нацкорпуса" пытались задержать кортеж главы государства. 9 марта представители партии дважды подрались с полицейскими - сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве , применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали трое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко. Пострадали 22 полицейских.

Как сообщалось, информацию о подготовке покушения на Билецкого проверяет Госбюро расследований.