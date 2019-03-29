"Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике

"Участники рынка называют Кононенко куратором президента за топливно-энергетическим комплексом страны".

"Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике
Фото: Макс Требухов

Программа "Схемы" провела расследование, согласно которому близкий друг президента Петра Порошенко народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко причастен к масштабным аферам в энергетике.

"За почти 5 лет президентства Порошенко интерес Игоря Кононенко в энергетике не материализовался в публичное приобретение президентским соратником активов. Однако непублично участники рынка называют Кононенко куратором президента за топливно-энергетическим комплексом страны", - говорится в расследовании.

В сюжете представлены телефонные переговоры фигурантов расследования, в частности Дмитрия Крючкова, касающиеся получения незаконных прибылей от энергокомпаний, а также установленная, по словам журналистов, связь этих схем с Кононенко и Порошенко.

В то же время Игорь Кононенко заявил, что журналисты программы "Схемы" манипулируют мнением телезрителей и используют грязные политические технологии в интересах одного из кандидатов в президенты Украины.

По его словам, в четверг, 28 марта, он получил от проекта "Схемы" запрос на комментарий к программе. В ответ Кононенко сообщил журналистам, что готов ответить на любые их вопросы и предложил встретиться "на следующей неделе в понедельник".

"Однако в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы "Схемы", которая должна была выйти в эфир, но без моих комментариев. Я убежден, что это пример манипуляции мнением зрителей и преобразования журналистики в политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов", - написал Кононенко.


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