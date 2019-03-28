Президент Северной Македонии не подписывает документы в знак протеста

Парламент ранее преодолел первый отказ подписывать документы.

Президент Северной Македонии не подписывает документы в знак протеста

Парламентарии Северной Македонии передали на подпись президенту Георге Иванову пакет законопроектов, но галва государства отказался подписывать их "в знак протеста против переименования страны". Об этом сообщает New York Times.

Согласно информации издания, в среду, 27 марта, парламент принял ряд законопроектов, в том числе об изменениях в области телекоммуникаций, связанных с переименованием страны в Северную Македонию. Президент Иванов отказался ставить свою подпись, так как считает, что переименование нарушает конституцию и национальные интересы.

Согласно законодательству страны, президент обязан подписывать законопроекты, утвержденные парламентом во второй раз.

В агентстве отмечают, что пятилетняя кандеция Иванова заканчивается 12 мая этого года. Он был избран дважды, поэтмоу не сможет баллотироваться на должность снова.

Напомним, с 12 февраля Македония официально изменила название на Северную Македонию, и уже известила страны-члены ООН о переименовании. Переговоры о новом названии длились весь 2018 год, по этому вопросу прошел референдум, результаты которого признал Конституционный суд страны.


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