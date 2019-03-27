Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов

Политсовет партии считает результаты сфальсифицированными.

Кандидат в президенты Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Об этом Мороз написал на своей странице в Фейсбуке.

Заявление Александра Мороза о снятии с выборов Президента
Заявление Александра Мороза о снятии с выборов Президента

"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост Президента Украины, на своем заседании проанализировала ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов", - написал Мороз.

"Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост Президента Украины", - сказано в заявлении, опубликованном на странице политика.

Напомним, кандидаты могли подать заявления о снятии с баллотирования до 7 марта. После этого срока ЦИК уже не принимает во внимание заявления, информация о кандидате останется в бюллетене, никаких специальных обозначений об отказе от выборов в бюллетене не будет.

Мороза на выборы выдвинула "Социалистическая партия Александра Мороза".


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