Мэра Затоки отстранили от должности

Звягинцев фигурирует в уголовных делах о хищении земли.

?Мэра Затоки отстранили от должности
Фото: Александр Ратушняк

26 марта депутаты поссовета Затоки единогласно проголосовали за отстранение с должности мэра Василия Звягинцева, которого обвиняют в крупной земельной афере.

Об этом сообщила депутат совета Наталия Вернигора в фейсбуке.

По ее словам, на сессии присутствовало квалифицированное большинство депутатов в количестве 10 человек.

"Согласно законодательству, было проведено тайное голосование, по результатам которого, Звягинцев В.И. был отстранён от должности мера единогласно. Обязанности головы отныне будет исполнять Секретарь поселкового совета Бокий Вячеслав Витальевич", - написала она.

Бокий, как и Звягинцев, тоже фигурирует в уголовном производстве. Бокия подозревают в организации заказного убийства.

"Думская" пишет, что ночью после отстранения Звягинцева неизвестные взломали кабинет секретаря поссовета. "Злоумышленники, скорее всего, искали решения вчерашней сессии, чтобы не дать приступить к работе секретарю Бокию Вячеславу", - цитирует издание Вернигору.

Напомним, что в 2016 году Звягинцеву предъявляли обвинение по ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда). Чиновника подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года он незаконно вывел из коммунальной собственности земучасток у моря площадью более 3 гектаров, после чего передал землю в частную собственность, разделив ее между 66 лицами.

Осенью 2018 года в Затоке на тайной сессии раздали еще больше 100 участков в прибрежной зоне под застройку. По данному факту открыли дело по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.


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