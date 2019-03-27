Аваков потребовал проверить, как Бойко и Медведчуку удалось обойти запрет за перелеты в Москву
Авиасообщение запрещено с 2015 года.
Министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания Кабинета министров поднял вопрос законности авиаперелетов нардепа Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву, в то время как официальное авиасообщение с Россией прекращено с 2015 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Аваков напомнил, что полет был осуществлен 22 марта, отметив, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с РФ.
"Почему так случилось, что в нарушение закона Украины, украинских санкций о запрете авиасообщения с РФ мы имели 22.03 перелет господина Бойко, направленный из аэропорта Киев (Жуляны) - Москва в 12.50 и Москва - Киев (Жуляны) в 23.18. Мы все знаем, какие переговоры вел господин Бойко в Москве - антиукраинские", - сказал Аваков.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе и Госпогранслужбе проверить, были ли нарушены законы Украины при вылете Бойко и Медведчука в Москву.
Напомним, в пятницу кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы газа.
В ходе переговоров Миллер поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.03.2019 14:39