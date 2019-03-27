НАПК передало в полицию материалы о возможных неправомерных взносах в избирательный фонд Зеленского

Выявлены нарушения в осуществлении добровольных взносов физлиц на сумму более 3 млн грн.

НАПК передало в полицию материалы о возможных неправомерных взносах в избирательный фонд Зеленского
Фото: liga.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в Национальную полицию материалы о неправомерных взносах в избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак.

"Есть второй случай передачи в Национальную полицию материалов о возможных признаках уголовного преступления в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Выявлены нарушения в осуществлении добровольных взносов физических лиц в избирательный фонд на общую сумму 3 778 032,63 грн", - написала она в фейсбуке.

По словам Корчак, реагируя на требование НАПК , распорядитель в Госбюджет вернул только 90 632,00 грн. В свою очередь НАЗК повторно сообщило распорядителю о предоставлении взносов с нарушениями, и о том, что все средства, от которых распорядитель счета должен отказаться (согласно части 8 статьи 43 ЗУ "О выборах Президента Украины").

"Как уже стало понятно, распорядитель отказался не от взносов лиц, которые согласно Закону не имеют права осуществлять такие взносы, а от получения письма НАЗК относительно поступления взносов с нарушениями. Отныне он будет иметь дело с Нацполицией. Честные выборы - это уважение к закону. Даже для тех, кому "закон - не писан", - резюмировала Корчак.

Ранее СБУ сообщила о подозрении киевлянке, внесшей на счета партии 2,2 млн гривен от подставных лиц.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
ЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкойЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкой
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский заявил, что не спонсирует Зеленского и ТимошенкоКоломойский заявил, что не спонсирует Зеленского и Тимошенко
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полициюОхранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
Березенко прокомментировал свой вызов на допрос в полициюБерезенко прокомментировал свой вызов на допрос в полицию
Детский фонд ООН направил на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощиДетский фонд ООН направил на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи
Суд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу ЗаманыСуд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу Заманы
Нацполиция подтвердила законность прослушки СБУ у офиса ЗеленскогоНацполиция подтвердила законность прослушки СБУ у офиса Зеленского
В МВД удивлены ответом СБУ об аппаратуре прослушивания под офисом ЗеленскогоВ МВД удивлены ответом СБУ об аппаратуре прослушивания под офисом Зеленского
СБУ дала официальный ответ об аппаратуре прослушивания под офисом ЗеленскогоСБУ дала официальный ответ об аппаратуре прослушивания под офисом Зеленского
Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - экс-посол СШАСравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - экс-посол США
Неизвестные под видом НАПК запрашивали у чиновников личные данные
Последние новости
Подгружаем последние новости