РоSSийский "вор в законе" Роман Кащеев (Рома Краснодарский, Кащей) незаконно получил украинский загранпаспорт.

Этот факт обнаружили сотрудники Департамент внутренней безопасности Нацполиции при расследовании уголовного производства об изготовлении загранпаспортов за взятки в киевском управлении Миграционной службы.

Во время задержания подозреваемого начальника отдела ГМС силовики нашли паспорт на имя 44-летнего Кащеева, говорится на сайте полиции.

Оказалось, что он получил украинское гражданство по территориальному признаку, так как его отец родился в Украине. При подаче документов в Миграционную службу Кащеев предоставил копию израильского паспорта и свидетельство о рождения, выданное в Московской области.

Правоохранительные органы Израиля сообщили, что этот паспорт числится как украденный и был выдан другому человеку. Свидетельство о рождении тоже оказалось поддельным.

Сам Кощеев сейчас находится под стражей в Польше и ожидает экстрадиции в РоSSию, где его подозревают в организации преступной группировки, вымогательстве, незаконном обороте оружия и наркотиков.

Ему грозит пожизненное заключение.