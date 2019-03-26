РоSSийский "вор в законе" незаконно получил украинский загранпаспорт

Рома Краснодарский оказался гражданином Украины.

?РоSSийский "вор в законе" незаконно получил украинский загранпаспорт
Фото: npu.gov.ua

РоSSийский "вор в законе" Роман Кащеев (Рома Краснодарский, Кащей) незаконно получил украинский загранпаспорт.

Этот факт обнаружили сотрудники Департамент внутренней безопасности Нацполиции при расследовании уголовного производства об изготовлении загранпаспортов за взятки в киевском управлении Миграционной службы.

Во время задержания подозреваемого начальника отдела ГМС силовики нашли паспорт на имя 44-летнего Кащеева, говорится на сайте полиции.

Оказалось, что он получил украинское гражданство по территориальному признаку, так как его отец родился в Украине. При подаче документов в Миграционную службу Кащеев предоставил копию израильского паспорта и свидетельство о рождения, выданное в Московской области.

Правоохранительные органы Израиля сообщили, что этот паспорт числится как украденный и был выдан другому человеку. Свидетельство о рождении тоже оказалось поддельным.

Сам Кощеев сейчас находится под стражей в Польше и ожидает экстрадиции в РоSSию, где его подозревают в организации преступной группировки, вымогательстве, незаконном обороте оружия и наркотиков.

Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что украинский загранпаспорт дает право безвизовых поездок в Евросоюз. По данным индекса свободы передвижения Henley & Partners, в целом украинский паспорт позволяет ездить без виз в 128 стран - это заметно больше, чем роSSийский (118).


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