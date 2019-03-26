Заключенный в РФ майдановец Коломиец попал в больницу

Коломийца удерживают в колонии роSSийского Краснодара, где "наиболее жесткие условия содержания".

Заключенный в РФ майдановец Коломиец попал в больницу
Фото: facebook.com/crimeahrg

Украинского политического заключенного, участника Евромайдана Андрея Коломийца 25 марта отправили в медицинское учреждение на обследование. Об этом сообщила его супруга Галина Коломиец, передает Крым.Реалии.

Жена Коломийца рассказала, что Андрея мучают боли в животе, снова обострился псориаз. Она отметила, что его спина и шея покрыты красными пятнами.

Ранее исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский рассказал, что Коломийца удерживают в колонии роSSийского Краснодара, где "наиболее жесткие условия содержания" по сравнению с другими колониями, где находятся украинскими гражданами.

В мае 2018 года Галина Коломиец сообщала, что у Андрея Коломийца ухудшилось состояние здоровья. Он страдает хроническими заболеваниями: псориаз, сильные головные боли и повышенное давление. Супруга Коломийца неоднократно сообщала, что ему не оказывают надлежащей медицинской помощи. По словам жены, состояние здоровья политузника ухудшается.

В июне 2016 года украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца приговорили в Крыму к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его задержали в роSSийской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двоих крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков.

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека. РоSSийская правозащитная организация "Мемориал" считает политзаключенным Коломийца и требует его немедленного освобождения.


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