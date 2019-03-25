РоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - Климкин

"Вы были в украинском посольстве, теперь объясните зачем".

?РоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - Климкин
Павел Климкин
Фото: www.eurointegration.com.ua

РоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины в РоSSии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент LB.ua.

"Мы прекрасно знаем что там (в РоSSии,- ред) происходит. У нас в последне время падает количество консульстких действий. И когда мы спрашиваем, почему, то ответ простой - украинские граждане боятся приходить. Поскольку к людям приходят ФСБ и говорят: вы были в украинском посольстве, теперь объясните зачем. И вы внесены в соответствующую картотеку", - рассказал министр.

По его словам, спецслужбы также приходят даже к тем, чьи телефоны были зафиксированы в мобильных сетях возле посольства, и таких фактов "не один, не пять и не десять".

Климкин также подтвердил, что в Украине не будет наблюдателей от РФ.

Напомним, МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. Климкин, в частности, говорил, что роSSийские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

В феврале Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы президента назначены на 31 марта.


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