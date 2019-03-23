Гриценко видит Садового премьером в случае победы на выборах президента

"Он знает экономику, социальную сферу, знает, что "болит" у людей".

Гриценко видит Садового премьером в случае победы на выборах президента
Фото: Пресс-служба Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы на выборах 2019 года хотел бы видеть главой правительства Андрея Садового.

Об этом Гриценко написал в Facebook.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что "болит" у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте", - заявил Гриценко.

Напомним, в пользу Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, бывший журналист Дмитрий Гнап и нардеп Дмитрий Добродомов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Блок рекламы


Похожие новости
В отделении банка в Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборахВ отделении банка в Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборах
СБУ даст оценку встрече Бойко и Медведчука с премьером РФ МедведевымСБУ даст оценку встрече Бойко и Медведчука с премьером РФ Медведевым
НАБУ отвергло обвинения во вмешательстве в выборы президента США
Епифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУЕпифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУ
В Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток арестаВ Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток ареста
Боевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборахБоевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборахЗеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Токаев принес присягу на должности президента КазахстанаТокаев принес присягу на должности президента Казахстана
Экс-президента Крыма арестовали в оккупированном СимферополеЭкс-президента Крыма арестовали в оккупированном Симферополе
В Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента ПеруВ Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента Перу
Последние новости
Подгружаем последние новости