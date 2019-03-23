Гриценко видит Садового премьером в случае победы на выборах президента
"Он знает экономику, социальную сферу, знает, что "болит" у людей".
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы на выборах 2019 года хотел бы видеть главой правительства Андрея Садового.
Об этом Гриценко написал в Facebook.
"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что "болит" у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте", - заявил Гриценко.
Напомним, в пользу Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, бывший журналист Дмитрий Гнап и нардеп Дмитрий Добродомов.
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