В брошенном доме в Широкино обнаружили арсенал боеприпасов

Их уничтожили на специальной площадке.

В брошенном доме в Широкино обнаружили арсенал боеприпасов
В брошенном доме в Широкино обнаружили арсенал боеприпасов
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

В брошенном доме в селе Широкино Донецкой области украинские военные обнаружили большое количество неучтенных боеприпасов. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"С целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе причинение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личным составом группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады проведено обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Военные обнаружили и изъяли 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.

Все изъятые боеприпасы уничтожили на специальной площадке.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

Напомним, ранее Нацполиция изъяла арсенал оружия из гаража в Мариуполе.


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