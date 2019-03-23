В центр Киева стянули 1500 полицейских из-за очередной акции "Нацкорпуса"
Предыдущие митинги привели к столкновениям с полицией.
В центре Киева из-за акции "Нацкорпуса" против коррупции в "Укроборонпроме" перекрыли движение и стянули силовиков. Об этом иноформирует Нацполиция столицы.
Сообщается, что сегодня в Киеве пройдет акция, участие в которой, по словам организаторов, примет 10 тысяч человек.
В связи с этим движение транспорта в центре столицы ограничено. Водителей просят учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения. Также сообщается, что за порядком следят 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Напомним, последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Они требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.
9, 16 и 19 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве, Черкассах, Полтаве и Ивано-Франковске.
Ранее послы стран Большой семерки (G7) отправили письмо главе МВД Арсену Авакову, в котором выразили обеспокоеность "экстремистскими политическими движениями в Украине", намекая на "Национальный корпус" и "Национальные дружины".
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