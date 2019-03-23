Один военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницу
Боевики используют запрещенное Минскими договоренностями оружие.
За прошедшие сутки, 22 марта, роSSийские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин.
Как сообщили в штабе ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли наших защитников дважды: из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра - вблизи села Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-1", - говорится в сообщении.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
По данным разведки, 22 марта, трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных.
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23.03.2019 09:25