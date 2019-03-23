Один военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницу

За прошедшие сутки, 22 марта, роSSийские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин.

Как сообщили в штабе ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли наших защитников дважды: из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра - вблизи села Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-1", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

По данным разведки, 22 марта, трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.