В Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток ареста

Мешков критикует роSSийские власти Крыма за "предательство" РоSSии во время аннексии полуострова.

В Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток ареста
Фото: krymr.com

В оккупированном Симферополе вечером 21 марта отпустили из-под стражи бывшего президента Крыма Юрия Мешкова. Он был арестован на двое суток за "неповиновение сотрудникам полиции".

После освобождения из СИЗО экс-президент Крыма заявил, что чувствует себя нормально, передает Крым.Реалии.

"Расцениваю свой арест как полицейско-судебную операцию", - сказал Мешков.

По его словам, он намерен продолжать "политическую борьбу с негожим руководством Крыма".

Напомним, роSSийские силовики в Симферополе 18 марта задержали Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Позже его повезли на освидетельствование, однако, по словам Мешкова, следов алкогольного либо наркотического опьянения в него не обнаружили.

В конце февраля экс-президент Крыма Юрий Мешков раскритиковал роSSийские власти Крыма за "предательство" РоSSии во время аннексии полуострова.

Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Кандидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета им. Кутафина.


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