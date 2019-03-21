Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину

В "Газпроме" пока не прокомментировали эту информацию.

?Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
Андрей Коболев
Фото: Макс Левин

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что роSSийский концерн "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала 2020 года.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"С 1 января 2020 года мы передадим управление ГТС в руки независимого оператора. Этому оператору нужно будет подписать контракт с "Газпромом" на транзит. А этот процесс двигается крайне тяжело. И "Газпром" уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет", - сказал Коболев.

"Так вот для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: "Либо "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать". Исходя из моего опыта работы с "Газпромом", я уверен, что самая плохая идея - приходить к ним на переговоры, не имея позиции", - добавил глава "Нафтогаза".

В "Газпроме" пока не прокомментировали эту информацию. Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что власти ее страны получили от "Газпром-экспорта" письмо, в котором роSSийский концерн сообщил о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.

Напомним, после фактического провала трехсторонних (Украина-ЕС-РоSSия) переговоров по транзиту газа 21 января в Брюсселе, глава Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что новый контракт должен быть заключен минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита - на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год.


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