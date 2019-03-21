Красный Крест направил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" последовали девять грузовых автомобилей.

Красный Крест направил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи
Фото: Макс Требухов

Международный комитет Красного Креста направил девять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" последовали девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн", - сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме.

Напомним, 7 марта боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста.


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