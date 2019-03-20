В Киеве в магазин Roshen в третий раз за неделю бросили "коктейль Молотова"

Неизвестные пытались поджечь магазин на Дарницкой площади.

В среду, 20 марта, в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 3 неизвестные пытались поджечь магазин Roshen. Двое парней в масках бросили зажигательную смесь в витрину магазина. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 20:50. По предварительной информации, двое неизвестных в черной одежде и в масках подбежали к магазину и бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину торговой площадки. После содеянного они скрылись в неизвестном направлении.

Фото: Информатор

К счастью, огонь не распространился на территорию магазина. Пламя только закоптило внешнюю часть витрины. На место прибыли пожарные, но к моменту их приезда возгорание уже потушили.

На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Также дежурили медики и спасатели. Детали инцидента выясняются.

Напомним, 17-18 марта в Киеве подожгли два кондитерских магазина "Рошен". В обоих случаях обошлось без существенных повреждений - обгорел только фасад здания. Тем не менее поджигатели проходят по статье об умышленном повреждении имущества, что грозит заключением на срок до 10 лет.


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