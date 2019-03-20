В Сирии от боевиков ИГИЛ освобожден последний населенный пункт

Под контролем террористов остается полоса земли у Евфрата и "спящие ячейки" на освобожденных территориях.

В Сирии от боевиков ИГИЛ освобожден последний населенный пункт
Фото: islam-today.ru

Поддерживаемые США силы сирийской оппозиции захватили лагерь боевиков возле поселка Багуз в провинции Дейр эз-Зор. Это последний район в Сирии, контролируемый боевиками-экстремистами из группировки "Исламское государство", информирует Радио Свобода.

По словам представителя Сирийских демократических сил Мустафы Бали, захват лагеря является большим шагом вперед, но об окончательной победе над исламистами пока еще рано говорить.

Под контролем ИГИЛ остается небольшая полоса земли вдоль реки Евфрат. Кроме того, известно, что даже на освобожденных от ИГИЛ территориях ее боевики поддерживают спящие ячейки, которые в будущем могут создать угрозу.

Взятие Багуза в то же время означает символический конец провозглашенного исламистами халифата, который на пике своего расширения занимал значительные территории в Сирии и Ираке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест
Британский парламент второй раз отклонил соглашение по BrexitБританский парламент второй раз отклонил соглашение по Brexit
Блок рекламы


Похожие новости
На Авдеевском направлении военные сбили второй беспилотник боевиковНа Авдеевском направлении военные сбили второй беспилотник боевиков
Военные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машиныВоенные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машины
Военные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направленииВоенные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направлении
Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыли в связи с реконструкциейПункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыли в связи с реконструкцией
Военные уничтожили БМП боевиков на ДонбассеВоенные уничтожили БМП боевиков на Донбассе
Украинские военные обезвредили беспилотник боевиков
Оккупанты в Крыму проводят выставку "трофейного оружия" из СирииОккупанты в Крыму проводят выставку "трофейного оружия" из Сирии
В контракте победителя нацотбора на Евровидение есть пункт о запрете гастролей в РоSSии, - СуспильнеВ контракте победителя нацотбора на Евровидение есть пункт о запрете гастролей в РоSSии, - Суспильне
США намерены оставить в Сирии около 400 военныхСША намерены оставить в Сирии около 400 военных
Украинский военный ранен в результате обстрела боевиков на Донбассе в пятницуУкраинский военный ранен в результате обстрела боевиков на Донбассе в пятницу
Последние новости
Подгружаем последние новости