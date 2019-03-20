В Сирии от боевиков ИГИЛ освобожден последний населенный пункт

Под контролем террористов остается полоса земли у Евфрата и "спящие ячейки" на освобожденных территориях.

Поддерживаемые США силы сирийской оппозиции захватили лагерь боевиков возле поселка Багуз в провинции Дейр эз-Зор. Это последний район в Сирии, контролируемый боевиками-экстремистами из группировки "Исламское государство", информирует Радио Свобода.

По словам представителя Сирийских демократических сил Мустафы Бали, захват лагеря является большим шагом вперед, но об окончательной победе над исламистами пока еще рано говорить.

Под контролем ИГИЛ остается небольшая полоса земли вдоль реки Евфрат. Кроме того, известно, что даже на освобожденных от ИГИЛ территориях ее боевики поддерживают спящие ячейки, которые в будущем могут создать угрозу.

Взятие Багуза в то же время означает символический конец провозглашенного исламистами халифата, который на пике своего расширения занимал значительные территории в Сирии и Ираке.