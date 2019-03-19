Денисова показала условия содержания Вышинского
Вышинский жалоб к условиям содержания не предъявлял.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова показала условия содержания руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в Лукьяновском следственном изоляторе.
Омбудсмен сообщила, что во вторник Вышинского посетил сотрудник департамента национального превентивного механизма секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека для мониторинга условий его содержания.
Накануне адвокат Вышинского распространил информацию о том, что гражданин Украины находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса.
"По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Кирилл Вышинский, светлое (два окна), электрифицировано и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель", - написала Денисова в фейсбуке.
Она подчеркнула, что условия содержания соответствуют требованиям законодательства, жалоб заключенный не предъявлял.
Ранее сегодня омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев, чтобы участвовать в суде по делу Вышинского.
Судебное заседание в Верховном Суде начнется в 10.00 20 марта.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
Украинский омбудсмен Людмила Денисова в течение двух лет ни разу не смогла посетить украинских политзаключенных в РоSSии - Павла Гриба, Станислава Клыха, Олега Сенцова, Александра Кольченко, военнопленных моряков или других заключенных - так как служба исполнения наказаний РФ не давала на это разрешения.
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19.03.2019 19:14