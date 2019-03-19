Денисова показала условия содержания Вышинского

Вышинский жалоб к условиям содержания не предъявлял.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова показала условия содержания руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в Лукьяновском следственном изоляторе.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Омбудсмен сообщила, что во вторник Вышинского посетил сотрудник департамента национального превентивного механизма секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека для мониторинга условий его содержания.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Накануне адвокат Вышинского распространил информацию о том, что гражданин Украины находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Кирилл Вышинский, светлое (два окна), электрифицировано и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель", - написала Денисова в фейсбуке.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Она подчеркнула, что условия содержания соответствуют требованиям законодательства, жалоб заключенный не предъявлял.

Ранее сегодня омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев, чтобы участвовать в суде по делу Вышинского.

Судебное заседание в Верховном Суде начнется в 10.00 20 марта.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в течение двух лет ни разу не смогла посетить украинских политзаключенных в РоSSии - Павла Гриба, Станислава Клыха, Олега Сенцова, Александра Кольченко, военнопленных моряков или других заключенных - так как служба исполнения наказаний РФ не давала на это разрешения.


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