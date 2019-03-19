Депутаты рассмотрели 30% поправок к языковому закону

Вероятно, парламентариям придется продлевать пленарные заседания на этой неделе.

Народные депутаты рассмотрели чуть более 30% поправок к законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. К закрытию вечернего заседания вторника они дошли до 656 поправки, пишет "Интерфакс-Украина".

Всего к данной законодательной инициативе парламентарии подали 2082 поправки.

Рассмотрение проекта закона во втором чтении будет продолжено на следующих заседаниях. В СМИ появилась информация о том, что заседание парламента в четверг, 21 марта, может быть продлено для завершения работы с законопроектом.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий заявлял, что некоторые парламентарии сознательно затягивают рассмотрение "языкового закона". Парламентское большинство намерено принять закон до первого тура президентских выборов.

28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как закон Кивалова-Колесниченко, не соответствующим Конституции.

Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко.