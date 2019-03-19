Возле ВККСУ неизвестные облили зеленкой судью хозсуда Харьковской области (обновлено)

Полицейские проводят мероприятия по розыску злоумышленника.

Возле ВККСУ неизвестные облили зеленкой судью хозсуда Харьковской области (обновлено)
Виталий Усатый
Фото: http://blog.prosud.info

Во вторник утром, 19 марта, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины неизвестные напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ в Фейсбуке.

"Совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания", - говорится в сообщении.

Подробности нападения не сообщаются.

Отмечается, что ВККСУ решительно осуждает подобные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы.

Обновление. В полиции уточнили, что судью облили зеленкой.

"На месте происшествия пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал", - говорится в сообщении.

Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ноябре прошлого года несколько человек напали на председателя ВККСУ Сергея Козьякова и облили его зеленкой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест
Британский парламент второй раз отклонил соглашение по BrexitБританский парламент второй раз отклонил соглашение по Brexit
Блок рекламы


Похожие новости
Украина хочет внести в перечень ЮНЕСКО уникальные пещеры в Тернопольской областиУкраина хочет внести в перечень ЮНЕСКО уникальные пещеры в Тернопольской области
В Купянске облили краской памятный знак участникам АТОВ Купянске облили краской памятный знак участникам АТО
В селе возле Ровно нашли тайник с 15 гранатами и гранатометомВ селе возле Ровно нашли тайник с 15 гранатами и гранатометом
Заболеваемость корью снизилась на 60%, - Супрун о результатах спецоперация Минздрава во Львовской области
"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные
"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
Порошенко уволил главу Полтавской областиПорошенко уволил главу Полтавской области
В Минске на помойке возле жилых домов нашли ведро с радиоактивным ураномВ Минске на помойке возле жилых домов нашли ведро с радиоактивным ураном
Возле посольства фюрера РФ в Киеве открыли сквер имени НемцоваВозле посольства фюрера РФ в Киеве открыли сквер имени Немцова
СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости