Возле ВККСУ неизвестные облили зеленкой судью хозсуда Харьковской области (обновлено)
Полицейские проводят мероприятия по розыску злоумышленника.
Во вторник утром, 19 марта, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины неизвестные напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.
Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ в Фейсбуке.
"Совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания", - говорится в сообщении.
Подробности нападения не сообщаются.
Отмечается, что ВККСУ решительно осуждает подобные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы.
Обновление. В полиции уточнили, что судью облили зеленкой.
"На месте происшествия пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал", - говорится в сообщении.
Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника.
Напомним, в ноябре прошлого года несколько человек напали на председателя ВККСУ Сергея Козьякова и облили его зеленкой.
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Политика
19.03.2019 14:30