Тимошенко выиграла у Герасимова иск о распространении недостоверной информации

Власенко обещает "прекращать любую ложь", которая льется в адрес лидера "Батькивщины".

Тимошенко выиграла у Герасимова иск о распространении недостоверной информации
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд. Киева удовлетворил иск Юлии Тимошенко к руководителю фракции президента в парламенте и признал, что Артур Герасимов распространяет недостоверную информацию о лидере «Батькивщины».

Об этом сообщил в Верховной Раде заместитель председателя партии «Батькивщина», народный депутат Сергей Власенко.

Иск касался высказываний руководителя фракции БПП о том, что Юлия Тимошенко якобы распродавала украинские Вооруженные Силы и вроде как правительство Тимошенко затянуло Украины в долги, за которые должна расплачиваться действующая власть.

«К сожалению, во время президентских выборов глупости и лжи от провластных политиков звучит все больше. Команда Порошенко не пренебрегает никакими способами облить грязью нашего кандидата Юлию Тимошенко. Президент это делает цинично: устами технических кандидатов распространяет ложь через подконтрольные ему телевизионные каналы», - заявил Сергей Власенко.

По его словам, если бы «Батькивщина» на каждое такое заявление подавала заявление в суд, «то мы бы, наверное, жили в тех судах».

«Мы сделали это один раз и доказали, что действующая власть во время выборов говорит не о том, как надо развиваться Украине, о том, что надо сделать для улучшения благосостояния граждан, для пресечения коррупции. К сожалению, их технология - это распространять абсолютно лживую информацию о рейтинговом оппозиционном кандидате», - подчеркнул Власенко.

«Фракция «Батькивщина» заявляет, что на сегодня мы будем прекращать всю ложь, которая льется против нашего лидера Юлии Тимошенко, в том числе и из уст кандидата Петра Порошенко, и из уст его подконтрольных политиков. После решения суда отныне я имею официальные основания называть Артура Герасимова лжецом», - сказал заместитель председателя партии.

Он также заверил, что поток грязи и лжи "не помешает Юлии Тимошенко рассказывать людям, как можно вывести Украину в число европейских стран с высоким уровнем благосостояния».


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