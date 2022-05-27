"Не представляют мир, где Украина выиграла": Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия

Алексей Арестович

По словам эксперта, есть объективные и субъективные причины, почему Запад задерживает поставки вооружения в Украину.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Украину на фронте ждут тяжелые времена, а также назвал виновных в этом. По словам эксперта, мы сейчас очень зависим от западной помощи, однако часть европейских элит даже после Бучи и Мариуполя не до конца понимают, зачем вообще помогать Украине. Об этом он рассказал в интервью Politeka Online.

"Ленд-лиз западный, он запоздал с самого начала очень сильно. Потому что, по сути, серьезная дискуссия о нем началась, а под ленд-лизом мы всю западную помощь понимаем, только после Бучи, а это конец марта, начало апреля. И он просто не успевает по темпам. А кроме того, есть и субъективные причины. Ну то есть не понимание части западных элит о том, а зачем вообще давать Украине оружие. Потому что, как бы, они не представляют себе мир, где россия проиграла, а Украина выиграла. И не знают, что делать с этим миром, и не готовы к такому историческому рывку", - рассказал Арестович.

Арестович

Он также добавил, что есть и объективные причины, почему задерживаются поставки оружия в Украину. Так, по словам советника, не у всех стран, которые хотят помочь, есть необходимое нам вооружение, или необходимое количество этого вооружения.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Блок рекламы


Похожие новости
NYT: США и Европа очень по-разному представляют себе победу УкраиныNYT: США и Европа очень по-разному представляют себе победу Украины
Единственный ответ, который сработает, — это больше тяжелого оружия - КулебаЕдинственный ответ, который сработает, — это больше тяжелого оружия - Кулеба
В разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской областиВ разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской области
Украина начала готовиться к войне, когда СНБО озвучил первое решение относительно Тупицкого: Данилов объяснил, как это связаноУкраина начала готовиться к войне, когда СНБО озвучил первое решение относительно Тупицкого: Данилов объяснил, как это связано
В МВД рассказали о возможной легализации оружия в УкраинеВ МВД рассказали о возможной легализации оружия в Украине
Работают "наотрез": Шольц рассказал, когда Германия откажется от роSSийской нефтиРаботают "наотрез": Шольц рассказал, когда Германия откажется от роSSийской нефти
Беларусь начала учения на границе с Украиной: в МВД рассказали, чего добивается ЛукашенкоБеларусь начала учения на границе с Украиной: в МВД рассказали, чего добивается Лукашенко
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Украина будет перенимать корейский опыт промышленной модернизации - СвириденкоУкраина будет перенимать корейский опыт промышленной модернизации - Свириденко
На 4-й фазе нам не обойтись без серьезных поставок наступательного оружия, - Вадим ТрюханНа 4-й фазе нам не обойтись без серьезных поставок наступательного оружия, - Вадим Трюхан
Последние новости
Подгружаем последние новости